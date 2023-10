One Piece 2, nuovi dettagli: la storia parlerà della 'sfida della leadership'

Con il rinnovo ufficiale di One Piece ormai archiviato da Netflix, i fan non vedono l'ora di scoprire quali saranno gli archi narrativi raccontati nel corso dei nuovi episodi dello show. La writer's room dello show ha da poco ripreso i lavori sui vari script dopo la fine dello sciopero e ci si chiede se si parlerà della sfida della leadership.

Sebbene sia stato rivelato dal produttore di One Piece che i copioni della seconda stagione non sono ancora pronti, sono comunque già pronte alcune bozze. Per questo motivo, Deadline ha colto l'occasione per chiedere allo showrunner Matt Owens quale potrebbe essere il tema generale della seconda stagione. La prima aveva una forte enfasi sul tema centrale di One Piece, ovvero inseguire i propri sogni, ma sembra che si voglia espandere un po' di più questo concetto.

"Senza dire troppo e senza parlare dei nuovi personaggi che potremmo incontrare, direi che il tema principale su cui stiamo lavorando nella seconda stagione è la sfida della leadership. Dal punto di vista di Luffy, ora ha il suo equipaggio e sta partendo per la Rotta Maggiore. Stanno compiendo un'impresa e ci sono molte sfide che derivano da questa responsabilità. E questo tema si collega ad altre storie e personaggi che non voglio ancora svelare. Ma la sfida e la leadership sono un tema importante per la seconda stagione".

La Rotta Maggiore è un ambiente insidioso in cui la sopravvivenza non è così semplice come si potrebbe pensare, visto il tempo di durata della serie. È quindi un'occasione perfetta per esplorare cosa significhi essere un leader, che si ricollega anche ad alcuni dei momenti più forti dell'arco Alabasta. Il contrasto tra una delle principali ciurme di pirati che ci verranno presentate è già stato accennato nella prima stagione.

Inoltre, sappiamo che Smoker ha un ruolo importante e che avrebbe anche un ruolo di guida per la sua squadra di marine. Quindi, c'è molto potenziale per costruire il contrasto tra i vari attori principali in questo tema e sembra una naturale continuazione di ciò che abbiamo visto con Luffy negli episodi di Baratie.

Speriamo che l'attesa non sia troppo lunga.