One Piece 2, Emily Rudd rompe il silenzio sull'annuncio della nuova stagione

One Piece è stata sicuramente una delle serie tv rivelazione di questo ultimo periodo. Lo show basato sul manga di Eiichiro Oda ha indubbiamente superato ogni aspettativa, sia del pubblico che degli stessi che ci hanno lavorato. Purtroppo però, a causa degli scioperi tutt'ora in corso negli USA, i membri del cast non si sono mai potuti esprimere.

Tuttavia nelle ultime ore è stata l'interprete di Nami, Emily Rudd, a rompere finalmente il silenzio sui social, esprimendo chiaramente il suo stato d'animo in merito ad un così grande riscontro positivo ottenuto da parte del pubblico.

Specie adesso che One Piece è stata rinnovata per una seconda stagione, è comprensibile che qualcuno tra coloro che vi hanno preso parte non potesse riuscire a rimanere nel silenzio più totale in merito alla questione.

Con una storia su Instagram infatti la giovane attrice ha scritto: "Sono così felice. Grazie a tutti. Vi amo tantissimo".

Questa didascalia è stata posta sopra ad una foto dell'attrice, visibilmente commossa ed emozionata per il successo di One Piece, ha le lacrime agli occhi per la felicità evidente. Emily Rudd non ha mai nascosto il suo entusiasmo verso questo progetto, specie nelle interviste, quindi forse potevamo aspettarci che toccasse a lei rompere il silenzio.

Voi cosa ne pensate? Ecco la nostra recensione di One Piece.