One Piece 2, i fan danno il via al casting: tutti vogliono Jamie Lee Curtis

La seconda stagione di One Piece: Live action è ufficiale, è stato lo stesso Eiichiro Oda a confermarlo. In seguito all’annuncio, sono già cominciate le speculazioni sul casting della seconda stagione, e i fan chiedono a gran voce un nome...Jamie Lee Curtis!

In un thread su Reddit dedicato al fancasting della serie, un utente ha commentato “Ognuno di noi sa chi potrebbe essere Kureha nella seconda stagione”, e le risposte non si sono fatte attendere, indicando tutte il nome di Jamie Lee Curtis: “se non c’è Jamie Lee Curtis come Kureha allora farò una rivolta” ha scritto un utente, “Per favore, scegliete JLC come Kureha” ha commentato un altro. D’altro canto, anche l’attrice fresca vincitrice del premio Oscar con “Everything Everywhere All at once” ha commentato la possibilità di prendere parte allo show durante il red carpet della manifestazione:

“Il mio personaggio preferito è assolutamente TonyTony Chopper, ed è una mia amica a doppiarlo nella versione americana”. In seguito, alla domanda su chi desidererebbe interpretare all’interno dello show, JLC ha risposto “Nico Robin, ma chiaramente non sarò io. Ma c’è quella anziana dottoressa con i capelli grigi, come si chiama? Kureha, forse potrei essere Kureha”.

Sembra quindi che l’attrice, fan di One Piece, sia decisamente intenzionata a comparire all’interno del live action.

Non solo una seconda stagione per la nuova serie Netflix, infatti i produttori dello show hanno dichiarato di avere in mente per il futuro parecchie stagioni di One Piece: Live action. E voi cosa ne pensate dell’ipotetico cast di Jamie Lee Curtis? Fatecelo sapere nei commenti.