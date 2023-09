One Piece 2, guardate la reazione di Luffy all'annuncio della nuova stagione

Qualche settimana dopo il suo debutto in streaming su Netflix, è arrivato il rinnovo di One Piece per una seconda stagione, notizia che ha reso felici i milioni di appassionati in tutto il mondo che hanno garantito il successo del remake in live-action. Ma non solo loro: guardate la reazione che ha avuto Iñaki Godoy dopo aver appreso del rinnovo.

Dopo che la seconda stagione di One Piece ha ottenuto il via libera da Netflix, la star della serie Iñaki Godoy è scesa in campo sui social media per festeggiare l'annuncio. Postando sulle sue Instagram Stories personali, Godoy (che interpreta il pirata Luffy al centro della serie di successo) ha festeggiato insieme al suo cane, Nicolás.

L'attore ha aggiunto la hit da discoteca dei Kool & the Gang "Celebration" alla storia con il suo compagno canino, ovviamente riferendosi al fatto che la stagione 2 di One Piece ha ricevuto il via libera.

Ora che la seconda stagione è stata confermata, i fan si chiedono che cosa si possono aspettare da questa prossima serie di episodi. Come hanno spiegato i produttori di One Piece, Marty Adelstein e Becky Clements, "hanno una tabella di marcia" per la seconda stagione e oltre, e secondo Adelstein, CEO dei Tomorrow Studios, la sceneggiatura di One Piece 2 sarebbe già pronta.

Ora si tratta solo di trovare un accordo tra gli studios e gli attori e gli sceneggiatori dato che a causa degli scioperi in corso i lavori di produzione non possono prendere il via.

Gli showrunner della serie Steve Maeda e Matt Owens hanno chiaramente gettato le basi per il futuro di One Piece, svelando il cattivo della prossima avventura nel finale della prima stagione.

Dato che One Piece è un adattamento che si è mantenuto abbastanza vicino al materiale di partenza, i fan possono guardare all'iconico anime e manga di Eiichiro Oda per capire dove andrà a parare la serie live-action.