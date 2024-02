One Piece 2, Inaki Godoy si dimostra già pronto all'arrivo di Barbanera

I lavori per la seconda stagione di One Piece continuano a pieno regime come continua la promozione, da parte del cast, dell’apprezzatissimo adattamento in live action di Netflix. Durante un panel al Middle East Film & Comic Con 2024, Iñaki Godoy si è dimostrato pronto al futuro della saga televisiva citando la prima apparizione di Barbanera.

Dopo aver condiviso gli auguri di San Valentino di Netflix a tema One Piece, torniamo ad occuparci della trasposizione dell’opera di Eiichirō Oda per riportare il simpatico siparietto tenuto dall’interprete di Luffy nel corso di un incontro con i fan tenutosi nei giorni scorsi alla fiera di Abu Dhabi.

Affiancato da Taz Skylar, l’attore, interrogato a proposito del suo villan preferito del franchise, Godoy si è lasciato andare a un’improvvisazione del momento in cui il cattivo è stato introdotto al pubblico: “Vi ricordate quando Barbanera viene presentato e ha questa discussione con Luffy a proposito delle torte? Sono in questo bar prima di Skypiea e Luffy dice ‘Questa torta è terribile’ e Barbanera risponde ‘No, è fantastica’. E poi si scopre che Barbanera sia il villain principale dell’intera vicenda. Penso sia geniale e amo così tanto Barbanera”.

L’interprete del protagonista della saga ha deliziato i fan presenti e ha stupito il suo collega con l’imitazione reiterata della risata del personaggio che sarà probabilmente parte delle prossime, eventuali, stagioni del live action.

In attesa di scoprire qualcosa di più dell’attesissima seconda stagione dello show televisivo, vi lasciamo alle ultime indiscrezioni a proposito della data d’uscita di One Piece 2.