One Piece 2, Netflix dovrà 'fare fuori' uno dei protagonisti nella prossima stagione?

Ora che la seconda stagione di One Piece è nel pieno della sua pre-produzione, dopo lo stop obbligato dagli scioperi di Hollywood che hanno paralizzato l'industria negli ultimi sei mesi dello scorso anno, ci si chiede quali scelte drastiche verranno prese nella narrazione. Lo show sarà costretto a "fare fuori" uno dei suoi personaggi principali?

Ci saranno molti più personaggi, storie e archi narrativi da affrontare nella saga di Alabasta. Anche se la serie live-action dovesse eliminare alcuni momenti come fatto nella prima stagione della serie e scegliere una nuova direzione da prendere, Alabasta sarà piena di così tanti personaggi e momenti da essere in grado di bilanciare tutto questo.

Ma bisogna anche considerare che non ci sarà molto tempo da dedicare a storie originali come quelle viste con Koby e il suo viaggio con i Marines nella prima stagione della serie. Quindi è molto probabile che si sceglierà di procedere più velocemente con la narrazione.

Il viaggio di Koby attraverso l'addestramento dei Marines è stata una novità del One Piece di Netflix. Mentre il manga originale di Eiichiro Oda aveva accennato all'addestramento di Koby, dopo che si era separato da Luffy poco dopo la sua introduzione, non lo abbiamo visto fino a molto tempo dopo, quando ha mostrato i risultati dell'addestramento Cede. Il prolungamento del viaggio di Koby è stato un modo per far prendere alla serie live-action una diversa direzione (e ha permesso di aggiungere Garp e Helmeppo), ma è stata anche una deviazione a scapito di una maggiore attenzione per alcuni dei Cappelli di Paglia stessi.

È una cosa che non si può assolutamente fare durante la saga di Alabasta. Nel corso dei pochi archi che compongono la saga di Alabasta ci sono diversi personaggi importanti che dovranno essere introdotti in maniera esaustiva per sottolineare l'importanza che avranno in seguito. Senza svelare troppo, in questi prossimi archi compariranno personaggi come Chopper, Vivi, Ace, Crocodile e, soprattutto, Miss All Sunday. In questo arco ci sono troppi personaggi importanti per la serie che avranno bisogno di tutto il tempo necessario che sarebbe offuscato da un'eventuale sottotrama di Koby.

La fine della prima stagione ha offerto un ottimo modo per separarsi da Koby, quindi è giunto il momento di fare spazio per alcuni personaggi più importanti che si vedranno molto di più con il proseguire della serie. Nella narrazione di One Piece 2 ci saranno troppe cose da bilanciare senza nemmeno considerare il materiale originale, e questo materiale originale potrebbe essere utilizzato meglio per dare corpo a cose più immediatamente degne di nota rispetto al contributo che Koby potrebbe dare.

Secondo voi, Netflix deciderà di fare fuori Koby nel corso della prossima stagione?