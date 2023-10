One Piece 2, Netflix farà cambiamenti per il pubblico di oggi?

Netflix ha rinnovato l'adattamento live-action di One Piece per una seconda stagione e adesso che lo sciopero WGA è finito, e i lavori sulla sceneggiatura di One Piece 2 sono a buon punto, ci chiediamo quale archi narrativi coprirà la seconda stagione. Eppure potrebbero esserci in arrivo novità lontane dal vasto materiale originale!

Matt Owens, lo showrunner dell'adattamento live-action di One Piece ha raccontato a Deadline cosa ne è venuto fuori dagli incontri con Eiichiro Oda, creatore del popolarissimo manga, sulla seconda stagione. Tra le proposte avanzate dal team di Netflix, infatti, spicca quella del produttore Marc Jobst che vorrebbe dare più risalto a Mr.7 che abbiamo conosciuto nella prima stagione del live-action per via del suo incontro con Zoro ma, solo accennato nel manga. "'Ti va bene se mettiamo questa personaggio qui perché sarà fondamentale poi in futuro? '- racconta di aver domandato Matt Owens a Oda - e ha detto, sì. Gli piace vedere la profondità e l'amore per il suo lavoro e e il permetterci di raccontare la storia in un modo che sembri leggermente diverso, mantenendoci in linea con la sua visione".

Oda rimane la voce più autorevole e decisiva sull'adattamento live-action di One Piece e per i fan, la benedizione da parte del creatore dell'epopea dell'aspirante re dei pirati è molto importante in un mercato dove gli adattamenti live-action dei manga non hanno avuto vita facile.

In vista della stagione 2 e dei nuovi personaggi che incontreremo, pare che lo showrunner di One Piece incontrerà Jamie Lee Curtis per il ruolo di Kureha.