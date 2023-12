One Piece 2, la promessa di Mackenyu: 'Aspettatevi tanti combattimenti'

I lavori sulla seconda stagione di One Piece erano stati bruscamente interrotti dall'inizio degli scioperi degli sceneggiatori a Hollywood, ma adesso gli autori sono tornati al lavoro sui nuovi episodi, così Mackenyu, l'interprete della versione live-action del personaggio di Zoro ha potuto anticipare ai fan di aspettarsi molte più scene d'azione.

Considerando alcuni degli archi narrativi e dei personaggi del manga originale di One Piece di Eiichiro Oda che potrebbero essere adattati nella prossima mandata di episodi, la star Mackenyu ha annunciato grandi novità in arrivo. Pur mantenendo un certo riserbo su cosa vedremo esattamente nella prossima stagione, Mackenyu ha potuto rivelare durante il Comic Con Arabia 2023, che i fan possono "aspettarsi molto di più nella seconda stagione, comprese scene di combattimento d'azione migliori da parte di Zoro".

L'attore è stato anche protagonista di un simpaticissimo incontro con un piccolissimo Zoro, ovvero un tenero fan del suo personaggio.

Non è ancora stato annunciato quali storie, personaggi o combattimenti vedremo in One Piece 2, ma la pre-produzione sta procedendo regolarmente ora che gli scioperi si sono conclusi. Al momento in cui scriviamo, Netflix non ha ancora rivelato una data di uscita o una finestra per la Stagione 2 di One Piece, ma il creatore del manga originale Oda ha annunciato che Chopper sarà presente e si unirà al cast di personaggi dei nuovi episodi.

Uno dei nuovi personaggi che sicuramente vedremo sarà Buggy il Clown. "Mi sono subito innamorato di Buggy. Spero davvero di arrivare alla storia di Impel Down. Io e Inaki [Godoy] amiamo davvero lavorare insieme", ha dichiarato Jeff Ward.

Come avrete visto alla fine della prima stagione, Ward ha sicuramente fatto il suo dovere. Come il resto del cast di One Piece, ha studiato a fondo il manga e l'anime di One Piece prima di portare il suo personaggio in live action. Per Ward, Buggy è stato un amore immediato e il suo interesse per l'arco di Impel Down è molto apprezzato. Buggy vive un'avventura selvaggia con Luffy durante questo arco, che si inserisce in una delle saghe più intense di One Piece fino ad oggi.

Gli otto episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Netflix.