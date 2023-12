One Piece 2 e i prossimi vestiti di Nami: Emily Rudd sarà a suo agio?

Una delle serie Netflix più popolari del 2023, il remake in live-action di One Piece è pronto per la sua seconda stagione con Emily Rudd, l'attrice che interpreta il ruolo della navigatrice Nami, che attirerà una certa attenzione su di sé, in quanto soggetto di vari "cambi d'abito". I fan, infatti, si stanno chiedendo se si sentirà a suo agio.

Mentre aspettiamo di vederla nella seconda stagione, infatti, c'è un aspetto del suo personaggio che ha scatenato un acceso dibattito tra i fan di Rudd e Nami. Il dibattito riguarda lo stile di abbigliamento del personaggio. I fan hanno opinioni diverse sull'abbigliamento di Rudd nella seconda stagione e questo potrebbe diventare un grosso problema. Vediamo intanto quali sono i rischi di One Piece 2.

I numerosi cambi d'abito di Nami nel corso della serie sono una componente importante della sua personalità. Nami cambia più abiti di quasi tutti gli altri membri dei Pirati della Cappello di Paglia. Spesso Nami cambia abbigliamento anche più volte nel corso di un singolo arco narrativo.

Il suo carattere è esaltato da quasi tutti i capi d'abbigliamento che indossa, ma alcuni si distinguono particolarmente dalla massa. Nell'anime, Nami si veste in modo più discreto all'inizio della storia, per poi passare a indumenti sempre più scoperti con il proseguire delle avventure. I fan si sono anche resi conto che, nonostante le critiche iniziali per il suo abbigliamento, si trattava di una caratteristica comune a tutte le serie di anime e non aveva nulla a che fare con il personaggio.

Sebbene nella prima stagione il costumista della serie abbia confermato che gli abiti scelti per Rudd avevano più a che fare con la sua personalità di "sorella maggiore", più orientata e protettiva, non ci sono notizie confermate sul tipo di abbigliamento che sfoggerà nella seconda stagione.

I fan hanno sostenuto che vorrebbero che Rudd indossasse gli stessi abiti che Nami indossava nella serie e che assomigliasse a lei, ma trattandosi di un live-action devono capire che alcune cose devono essere fatte in base al comfort del progetto e soprattutto dell'attrice. Anche se la Rudd non ha ancora fatto commenti in merito, farà sicuramente ciò che è giusto per lei e per il suo personaggio.