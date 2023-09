ONE PIECE 2, quante puntate avrà la prossima stagione?

Quante puntate avrà la prossima stagione di One Piece? In attesa dell'annuncio ufficiale di One Piece 2 da parte della piattaforma di streaming on demand Netflix, ecco che cosa sappiamo sui prossimi episodi.

Al momento non è dato sapere da quanti episodi sarà composta la seconda stagione di One Piece, ma considerando che la prima stagione di One Piece è formata da un totale di otto puntate, di durata variabile tra i 49 e i 64 minuti e servite per portare sul piccolo schermo circa un centinaio di capitoli del manga originale di Eiichiro Oda, e visto il successo ottenuto da quelle otto puntate, è altamente probabile che anche la prossima stagione di One Piece adotterà lo stesso modello narrativo, sfruttando altre otto puntate per raccontare un altro centinaio di episodi del manga.

Chiaramente siamo di fronte a mere speculazioni, dato che a causa degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori WGA e degli attori SAG non è dato sapere quando inizierà la produzione della seconda stagione di One Piece, e solo quando Netflix annuncerà in via ufficiale il rinnovo dello show sapremo da quante puntate sarà composto il prossimo ciclo narrativo. Come vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi, comunque, Netflix ha svelato che tutte le sceneggiature degli episodi di One Piece 2 sono già pronte, ma la piattaforma di streaming si è guardata bene dallo svelare il numero esatto delle future puntate della serie.

Restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti.