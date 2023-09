One Piece 2, quando esce la prossima stagione su Netflix? Le ipotesi

Sì, finalmente abbiamo un adattamento live-action che Netflix sarà presumibilmente intenzionata a rinnovare: One Piece sembra aver colpito al cuore i fan e la critica e, mentre ancora siamo intenti a goderci le prime avventure di Luffy, Nami, Zoro, Sanji e Usopp, è lecito dunque cominciare a porsi delle domande sui prossimi episodi.

Dopo aver ottenuto il certificato Fresh su Rotten Tomatoes, One Piece è più che mai lanciata verso il proseguimento della navigazione sulla Rotta Maggiore: va chiarito prima di tutto, comunque, che al momento non ci sono notizie ufficiali circa un rinnovo per una seconda stagione, per cui ci sarà ovviamente da attendere una conferma da parte di Netflix in tal senso.

Dando comunque quasi per scontato che ciò accadrà, è naturalmente ancora presto per parlare di una finestra d'uscita credibile: Netflix non è comunque nota per lanciare le sue serie di punta a cadenza annuale (ne sanno qualcosa i fan di Stranger Things), ma siamo anche abbastanza convinti che la produzione non vorrà lasciar raffreddare eccessivamente gli animi prima di tornare a colpire.

Ad oggi, dunque, ci sembra probabile che possano servire un paio d'anni prima di tornare in giro per gli oceani con la ciurma di Cappello di Paglia: la speranza, ovviamente, è che i tempi non siano destinati a dilatarsi ulteriormente! Vediamo, intanto, quali personaggi speriamo di incontrare nella seconda stagione di One Piece.