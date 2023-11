ONE PIECE 2, quando inizieranno le riprese della nuova stagione?

Inutile fare finta che chi ha adorato la prima stagione di ONE PIECE su Netflix non sia in trepidante attesa per la seconda: quando potrebbero però cominciare le riprese delle nuove puntate? Cerchiamo di capirlo assieme con le informazioni che abbiamo.

Come vi dicevamo qualche settimana gli showrunner sono già al lavoro sulle sceneggiature per la seconda stagione, avendo pubblicato una foto del dietro le quinte di ONE PIECE lato scrittura. Stanno quindi lavorando sulla scrittura che, terminato lo sciopero degli sceneggiatori, è ripartita subito di gran carriera.

Al momento quindi ONE PIECE su Netflix è in una fase di pre-produzione di per quanto riguarda la seconda stagione. Ovviamente gli script di tutte le puntate dovranno essere completate e chiuse in maniera definitiva prima di girare, anche perché da quelle dipende la creazione dei set per esempio o l'individuazione delle location da utilizzare.

Facciamo allora qualche ipotesi su quando potrebbero cominciare le riprese per la seconda stagione di ONE PIECE. Mettiamo per esempio che che le sceneggiature possano essere ultimate a inizio 2024. Le riprese allora inizierebbero qualche mese dopo e la serie arriverebbe su Netflix a fine 2024 o inizio 2025.

Ci sono però altre indiscrezioni che riportavano come le sceneggiature per la seconda stagione di ONE PIECE fossero già praticamente concluse: questo potrebbe accorciare i tempi ma è difficile immaginare un set pronto per inizio gennaio. Tra l'altro a settembre la CEO dei Tomorrow Studios, casa di produzione della serie, parlando con Variety aveva detto che sperava di far uscire la seconda stagione fra un anno o al massimo diciotto mesi.

E secondo voi inizieranno a girare entro la prima metà del 2024? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo ai rischi della seconda stagione di ONE PIECE su Netflix.