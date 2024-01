ONE PIECE 2, quando potrebbero iniziare le riprese?

Dopo il successo della prima stagione di ONE PIECE su Netflix stiamo tutti aspettando l'arrivo della seconda, ma prima devono ovviamente cominciare le riprese. Cerchiamo allora di fare qualche previsione assieme su quando potrebbe succedere.

Partiamo dal presupposto che gli showrunner avevano detto di essere già al lavoro sulle sceneggiature degli episodi di ONE PIECE a metà ottobre 2023, quindi circa tre mesi fa. Terminato lo sciopero immaginiamo che siano progrediti nella scrittura parecchio in questi mesi, e che siano in dirittura d'arrivo per quanto riguarda i draft dei singoli episodi.

Non sarebbe troppo sbagliato ipotizzare un termine dei lavori di scrittura entro gennaio/febbraio, per chiudere anche il lavoro di pre-produzione per quanto riguarda le location che serviranno nella seconda stagione di ONE PIECE.

C'è il pattern poi della prima stagione (che però, ricordiamolo, non è passata attraverso uno sciopero degli attori): riprese iniziate a gennaio 2022 e concluse ad agosto. Mettiamo in conto il ritardo dovuto allo sciopero e potremmo immaginare un inizio delle riprese attorno ad aprile, volendo essere ottimisti.

Tra l'altro Mackenyu ha anche detto che dobbiamo aspettarci molti più combattimenti nella seconda stagione di ONE PIECE, perciò è probabile che il lavoro sul set sarà molto lungo.

E voi vi aspettate un inizio delle riprese di ONE PIECE nei prossimi mesi? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al combattimento di Luffy che avremmo voluto vedere nella prima stagione di ONE PIECE.