One Piece 2, quando uscirà su Netflix la nuova stagione? Brutte notizie per i fan

Arriva la conferma, in One Piece 2 ci sarà Chopper, secondo le parole dell’interprete di Zoro. Ma a che punto siamo con la realizzazione della seconda stagione?

Le notizie sono ancora poche. Quel che sappiamo è che, considerato il grande successo della prima stagione dello show Netflix, la seconda stagione sarà molto più imponente e la produzione richiederà parecchio tempo. Se poi aggiungiamo che One Piece è il grande assente del trailer Netflix 2024, possiamo immaginare che i fan vedranno la seconda stagione non prima del 2025, ma l’uscita potrebbe anche probabilmente slittare al 2026. Una brutta notizia, ma a metà, nella speranza che i lunghi tempi di produzione possano confermare o addirittura innalzare la qualità di One Piece: Live Action.

A rassicurare i fan sulla seconda stagione ci ha pensato direttamente Eiichiro Oda, queste le sue parole: “Sembra che la gente di tutto il mondo abbia apprezzato la serie, il che rende il duro lavoro del team di produzione davvero degno di nota. A tutti coloro che sono stati fan di One Piece per anni e a coloro che hanno provato One Piece per la prima volta, grazie mille. Due settimane dopo il lancio, ho appena ricevuto una grande notizia. Netflix ha deciso di rinnovare la serie! Le avventure di Iñaki e dei Cappelli di Paglia in carne e ossa continueranno!”

Ma esattamente, quando potrebbero iniziare le riprese di One Piece 2?