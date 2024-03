One Piece 2, quando usciranno i nuovi episodi? Importanti aggiornamenti dal cast

Guys, this is a very rough translation!!! Mackenyu spilled the tea about the filming of OP SS2!!!! 😳😱😱😱😱🤯🤯🤯🤯🤯 Omg!!! Soon, guys, soonnnn!#Mackenyu #新田真剣佑 #OPLA pic.twitter.com/M3WaYaKqKT