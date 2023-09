ONE PIECE 2, quando verrà rinnovata la serie da Netflix? Ma soprattutto accadrà?

Quando verrà rinnovata One Piece? La piattaforma di streaming on demand Netflix ha in programma una seconda stagione per la serie tv remake live-action dell'opera di Eiichiro Oda? Ecco tutto quello che dovete sapere in proposito.

Al momento della stesura di questo articolo purtroppo dobbiamo rivelarvi che attualmente Netflix non ha in programma di rinnovare One Piece per una seconda stagione: la piattaforma ha chiarito che, al contrario di quanto accaduto in passato con altre serie tv - come ad esempio The Witcher - il rinnovo di una serie avverrà di volta in volta a seconda dei risultati che la stagione inaugurale ha ottenuto tra gli abbonati alla piattaforma di streaming. É il modello che il servizio ha usato anche per programmi tv divenuti popolarissimi come ad esempio Mercoledì, Squid Game o The Sandman, tutte serie che hanno debuttato senza un rinnovo già previsto sulla carta ma che sono state rapidamente in grado di 'guadagnarselo' tramite le visualizzazioni ottenute sulla piattaforma.

Il capo di Netflix per la divisione serie tv sceneggiate per Stati Uniti e Canada, Peter Friedlander, ha chiarito che il modello usato per One Piece sarà lo stesso di Mercoledì e The Sandman, e se siete fan delle serie tv di Tim Burton e Neil Gaiman saprete che i rinnovi per la stagione 2, in entrambi i casi, si sono fatti attendere un bel po' prima di diventare ufficiali. Tuttavia lo stesso Friedlander ha chiarito che Netflix si aspetta grandi cose da One Piece, uno dei franchise più popolari al mondo, e considerato il successo che la prima stagione ha ottenuto su Rotten Tomatoes (sia tra la critica specializzata, con voti pari all'81% di gradimento, sia soprattutto tra il pubblico, con voti da record arrivati al 94% di gradimento), al momento tutto fa pensare che One Piece tornerà per una seconda stagione.

Per altri contenuti, scoprite come guardare One Piece con le voci dei doppiatori dell'anime originale.