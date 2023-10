ONE PIECE 2, quali sono i rischi della seconda stagione?

Passata la prima stagione di ONE PIECE su Netflix ora gli occhi sono tutti puntati sulla seconda: l'asticella inevitabilmente si alza e i rischi aumentano, ma quali sono i più grossi per la serie? Proviamo ad analizzarli assieme.

Cominciamo subito con una delle cose che ha più fatto discutere: la realizzazione di TonyTony Chopper in live action. ONE PIECE 2 rischierà tanto sia che decida di renderlo un essere umano con fattezze da renna sia che opti per una sua resa totalmente in CGI.

C'è poi tutta la resa di Alabasta: il regno dovrà essere realizzato molto più in grande rispetto a quello che si è visto finora, fra deserti sconfinati e palazzi reali, perciò nella seconda stagione di ONE PIECE si dovrà stare attenti a non rendere tutto poco credibile.

Inseriamo per forza anche Dori e Brogi: rischio letteralmente gigante che non sappiamo se e come ONE PIECE 2 vorrà prendersi. La possibilità che vengano tagliati per questioni di budget esiste, così come la difficoltà nel renderli bene in live action.

Ci sono poi tutti i nuovi poteri da creare in CGI: Smoker, Crocodile, Nico Robin, Mr. Three solo per citarne alcuni. Rispetto alla prima stagione di ONE PIECE aumenteranno gli utilizzatori dei frutti del diavolo con poteri complessi da rendere in digitale che non potranno essere realizzati in maniera mediocre.

Chiudiamo con il rischio di lasciare troppe cose indietro: il lavoro di taglio e cucito rispetto al manga di ONE PIECE dovrà essere ancora più certosino rispetto al passato vista la mole di eventi e situazioni che attendono la ciurma di Luffy.

E secondo voi quali altri rischi avrà questa seconda stagione? Noi avevamo anche ragionato su quanti anni durerà ONE PIECE su Netflix, e i prossimi episodi saranno un vero banco di prova.

Comunque diteci la vostra nei commenti e se volete ecco quali sono i tempi di produzione della stagione 2 di ONE PIECE.