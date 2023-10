ONE PIECE 2, rivedremo Shanks il Rosso nella seconda stagione?

La bravura di Eiichiro Oda sta anche nel farci amare personaggi che, a conti fatti, nel manga vediamo pochissimo: uno di questi è proprio Shanks il Rosso. E quindi la domanda è: lo rivedremo nella seconda stagione di ONE PIECE su Netflix?

La risposta non è facile perché dipende come e quanto la seconda stagione di ONE PIECE vorrà discostarsi dal manga di Eiichiro Oda. Shanks infatti è uno di quei pirati che nel manga appare pochissimo, una cosa che potrebbe ovviamente non funzionare in una serie tv che aveva appena iniziato a costruirne il personaggio.

Terminata la prima grande macro-saga dell'East Blue infatti rivediamo Shanks nel manga soltanto chiusi gli eventi di Alabasta, verosimilmente dove si fermerà la seconda stagione di ONE PIECE. Quindi se Netflix decidesse di mantenere la stessa progressione narrativa non ci sarà Shanks nella seconda stagione.

Quello che invece ci immaginiamo essere più probabile è un'aggiunta o un cambiamento nella temporalità degli eventi. Shanks infatti potrebbe riapparire brevemente alla fine della seconda stagione di ONE PIECE ricalcando la scena in chiusura della prima con le nuove taglie (come spesso accade nel manga ogni volta che termina una saga importante). Oppure gli showrunner potrebbero decidere di anticipare l'apparizione di Shanks dopo Alabasta che vediamo nel manga proprio per collegare gli eventi della seconda stagione alla terza (ma anche a sviluppi molto più futuri).

Insomma, sulla carta forse non dovremmo rivedere Shanks nella seconda stagione di ONE PIECE, ma è probabile che invece verrà inserito in qualche modo. Tra l'altro, ecco altri personaggi che potremmo non rivedere in ONE PIECE 2.

E secondo voi rivedremo Shanks o no?