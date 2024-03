One Piece 2, Sanji farà la sua celebre mossa nella nuova stagione di Netflix?

La prima stagione del live-action di One Piece ci ha regalato parecchie soddisfazioni, ma come i fan del manga e dell'anime ben sanno siamo soltanto agli inizi: la storia ideata dal maestro Eiichiro Oda ha in serbo ancora tante sorprese per noi, tra cui dei combattimenti destinati a diventare sempre più spettacolari.

I protagonisti dello show ne sono ben consapevoli, come dimostrano le parole di Taz Skylar che, mentre Inaki Godoy si dice pronto all'arrivo di Barbanera, è già proiettato all'evoluzione dello stile di combattimento del suo Sanji e, di conseguenza, agli stunt sempre più complessi che gli verranno richiesti.

"Per la seconda stagione voglio godermela ancora di più, voglio migliorare un sacco ciò che abbiamo già fatto... E voglio fare il party table kick" sono state le parole dell'attore in riferimento a una delle mosse più acrobatiche e pericolose del suo personaggio. Skylar ha poi proseguito: "Visto quanto lontano vogliamo arrivare non c'è un modo per migliorarmi senza farmi male. [...] Non ci sono molte mosse nuove da imparare, quindi si tratta più di migliorare quelle che abbiamo già visto. La mia idea è, invece di fare 8 ore al giorno di allenamento, di farne 4 di allenamento e 4 incentrate sulle coreografie". Stili di combattimento a parte, comunque, ecco quando potrebbero uscire i nuovi episodi di One Piece su Netflix.

