One Piece 2, gli scrittori hanno già in mente il tema principale da affrontare

Se dovessimo tirare le somme degli show televisivi di maggior successo dell'ultimo periodo, tra i primi nomi ci sarebbe sicuramente quello della serie adattamento live-action dell'opera dì Eiichiro Oda. One Piece con la sua prima stagione ha certamente attirato su di sé tutta l'attenzione del pubblico, anche quelli che non conoscevano questo mondo.

La serie Netflix è quindi stata sicuramente una vera sorpresa soprattutto per coloro che credevano fosse impossibile riportare in un media differente ciò che l'anime ed il manga sono riusciti a creare e trasmettere nel corso dei decenni ad un fandom che non ha mai smesso di ampliarsi.

Tuttavia, ora che la seconda stagione di One Piece è stata confermata, è tempo di guardare al futuro della trasposizione live-action, cominciando proprio chiedendosi: quale sarà il tema principale da trattare? Ecco che lo showrunner Matt Owens dice cosa possono aspettarsi i fan.

"Vorrei che uno dei temi principale da affrontare in questa nuova stagione di One Piece fosse il concetto della leadership. Rufy ora ha il suo equipaggio e sono diretti verso la rotta maggiore, lo stanno facendo e per questo li attendono molte sfide e responsabilità. Questa tematica si lega anche ad altri personaggi ed eventi che non vorrei svelare adesso".

Voi che ne pensate? Ecco intanto la nostra recensione di One Piece.