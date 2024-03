One Piece 2, dal set primo sguardo alla Going Merry nei nuovi episodi?

Il successo a tutto tondo del live action di One Piece ha fatto confermare la serie per una seconda stagione attesa, a questo punto, tanto dai vecchi fan del manga quanto da una sfilza di nuovi appassionati che si sono avvicinati alla narrazione proprio grazie all’opera Netflix. Dal set arrivano aggiornamenti importanti sul secondo capitolo.

Dopo aver riportato gli aggiornamenti dal cast rispetto a One Piece 2, torniamo ad occuparci dell’adattamento della piattaforma di streaming per condividere l’ultima immagine comparsa sulla Rete e che sembra anticipare il ritorno della Going Merry, ritratta in ben due esemplari sul set di Città del Capo, in Sudafrica e pubblicata sui social network per la gioia degli spettatori più impazienti.

Il via libera alla produzione della seconda stagione dello show è stato dato immediatamente dopo la fine degli scioperi che hanno colpito Hollywood con le riprese che, come già confermato in maniera più o meno ufficiale dal cast, dovrebbero svolgersi entro l’estate per fare in modo che il prodotto sia pronto a debuttare sul catalogo Netflix il più presto possibile.

La foto dimostra che le promesse fatte ai fan in termini di celerità potrebbero essere mantenute , per fare in modo di battere il ferro fino a che sia caldo e per continuare a trasporre il manga, estremamente lungo e complesso, di Eiichirō Oda.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sulla nuova stagione, di conoscere quali personaggi e quali archi narrativi verranno raccontati in questa seconda parte e di tornare a salpare i mari con la ciurma di Luffy, vi lasciamo all’immagine rubata e alla nostra recensione di One Piece.

Su Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti di oggi.