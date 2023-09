One Piece 2, lo showrunner di Netflix contatta Jamie Lee Curtis!

Jamie Lee Curtis si è sempre detta una grande appassionata di One Piece e grazie al successo della prima stagione del live action, l’attrice potrebbe avere l’opportunità di trasformare il suo sogno di entrare a far parte del franchise. Dopo un post della protagonista di Halloween, infatti, un produttore l’ha contattata per il futuro della serie.

Dopo aver mostrato la reazione di Luffy all’annuncio di One Piece 2 possiamo soltanto immaginare quella di Jamie Lee Curtis nell’accorgersi che un produttore dello show rispondendo a un suo post su Instagram le annunciasse la concreta possibilità di prendere parte al secondo capitolo della serie live action.

Dopo infatti che l’attrice aveva confermato su Instagram di voler parlare direttamente con Netflix per interpretare la dottoressa Kureha, il produttore Matt Owens ha colto la palla al balzo rispondendo sotto al post sul social di Meta.

Lo scambio a distanza che fa sognare i fan comincia con la dichiarazione d’intenti della Curtis: “Una volta che lo sciopero contro l’avidità dell’AMTPT sarà risolto con un contratto equo, farò pressione, insieme alla crescente frenesia dei fan, per diventare la dottoressa Kureha”.

La risposta del produttore non si è fatta attendere: “Mammina cara, è per questo che ti abbiamo mandato quel pupazzo. Non c’è bisogno di fare pressioni. Quando avremo ottenuto ciò che ci spetta e saremo tornati a lavorare, parleremo!”.

Sembra dunque tutto apparecchiato con le intenzioni delle due parti che sembrano coincidere, e, in attesa di capire se le trattative riusciranno ad andare in porto, vi lasciamo alla recensione di One Piece.