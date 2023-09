ONE PIECE 2: quali spade avrà Zoro nella prossima stagione?

Non c'è Zoro senza spade, una regola ferrea per One Piece manga e pure per il live action. Solo che, come avrete notato, Mihawk ne ha sbriciolate due su tre allo spadaccino dai capelli verdi: come le sostituirà nella seconda stagione?

Ovviamente quello che stiamo per raccontarvi è preso dal manga, perciò se non volete spoiler sappiate che qualche anticipazione la troverete, ma cercheremo di essere cauti. Anche perché non è detto che la seconda stagione di One Piece mantenga questi elementi uguali alla controparte cartacea.

Perse le spade nello scontro con Mihawk nel manga Zoro ne trova due subito dopo la sconfitta di Arlong, una cosa che potremmo vedere proprio nella prima puntata della seconda stagione di One Piece. È infatti a Rogue Town che Zoro ritorna ad avere tre spade.

La ciurma di Luffy arriva nella città dove è stato giustiziato Roger (quella che vediamo all'inizio della serie) e qui Zoro va in un negozio di spade. All'interno della botte delle spade economiche trova la Sandai Kitetsu, una spada che il proprietario del negozio, Ipponmatsu, gli sconsiglia di comprare in quanto portatrice di una terribile maledizione.

Zoro allora decide di testare la sua fortuna e lancia la spada in aria stendendo il braccio: la lama cadendo lo evita di un soffio infilzandosi a terra. Ipponmatsu è sbalordito dall'evento e pensa che Zoro possa davvero "sconfiggere" la maledizione della Kitetsu.

A quel punto, vedendo nello spadaccino qualcosa di grande, Ipponmatsu gli dona anche un'altra spada fenomenale, la Yubashiri, senza chiedergli quindi nulla in cambio per entrambe.

Zoro nella seconda stagione di One Piece avrà quindi la Wado Ichimonji, la Sandai Kitetsu e la Yubashiri. E avere spade leggendarie è il minimo visto che Zoro è il figlio di Hattori Hanzo.

E voi siete curiosi di vedere queste spade in azione? Ditecelo nei commenti, intanto vi lasciamo a quali archi narrativi vedremo nella seconda stagione di One Piece.