One Piece 2, la star di Sanji assicura: le riprese inizieranno presto

La fasi di scrittura e di realizzazione della seconda stagione confermata di One Piece, il remake in live-action che si è rivelato un successo per Netflix, sono state condizionate dallo stop obbligato a Hollywood dagli scioperi di sceneggiatori e attori, ma con la loro conclusione si è tornati alla normalità e adesso le riprese sono molto vicine.

Secondo l'attore di Sanji, Taz Skylar, sembra appunto che le riprese inizieranno presto. Parlando con Digital Spy della seconda stagione della serie live-action di One Piece, Skylar ha detto che gli sono già state comunicate le date per l'inizio delle riprese: "So che ci stanno lavorando", ha detto Skylar. "So che abbiamo delle date generali per quando torneremo in Sudafrica, che non sarà troppo lontano da ora".

Sembra quindi che la pre-produzione della nuova stagione della serie sia in pieno svolgimento, ora che tutti sono tornati e sono coinvolti nei lavori. Il che ha molto senso, visto l'enorme successo che continua a riscuotere.

Anticipando l'inizio delle riprese, Skylar si è aperto un po' di più su quello che i fan possono aspettarsi di vedere nella seconda stagione di One Piece: "Adoro il modo in cui lo stanno adattando, adoro quello che stanno facendo con ognuno dei nostri personaggi", ha dichiarato. Per quanto riguarda il ritorno insieme per le riprese, Skylar è entusiasta di tornare: "Tutti noi, come cast, come squadra, come troupe, siamo così entusiasti di tornare insieme, perché la prima volta è stata un'esperienza fantastica e ci siamo fatti tanti grandi amici... E amiamo il Sudafrica, quindi non vediamo l'ora di tornare lì quest'anno e speriamo di fare di nuovo centro".

La seconda stagione di One Piece è in lavorazione per Netflix, ma al momento in cui scriviamo non è ancora stata annunciata una data o una finestra di uscita. Se le riprese della serie inizieranno presto, potremmo sperare in una potenziale uscita nel 2025, se tutto funzionerà come da programma. Se non altro, nel corso del prossimo anno scopriremo alcune nuove aggiunte chiave al cast per alcuni dei grandi archi narrativi che One Piece 2 affronterà.

Nel frattempo, potete recuperare gli episodi della prima stagione su Netflix.