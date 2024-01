One Piece 2, la star di Zoro conferma Chopper: 'Ci sarà, assolutamente'

La seconda stagione di One Piece, il remake in live-action del celebre manga e anime di Eiichiro Oda prodotto da Netflix, è attualmente in fase di pre-produzione e ci si aspetta che l'inizio delle riprese avvenga già nelle prossime settimane di questo inizio anno. Tuttavia, Mackenyu, interprete di Roronoa Zoro, ha anticipato qualche dettaglio.

La seconda stagione di One Piece è ancora lontana ma potrà sicuramente attingere molto dalla serie manga originale di Eiichiro Oda per i suoi eventi. Parlando con Augustman in vista della nuova stagione, Mackenyu ha fatto alcune anticipazioni su ciò che potrebbe accadere nel futuro di One Piece. Pur sottolineando che al momento non esiste una data per la lettura dei copioni o le riprese della nuova stagione, Mackenyu ha rivelato di essere particolarmente eccitato per l'introduzione di un nuovo personaggio.

"Sono così eccitato per la seconda stagione di One Piece", ha esordito Mackenyu. "In realtà, non so affatto cosa ci riserverà il futuro. Al momento non c'è ancora una sceneggiatura o una data per le riprese, quindi non posso rivelare molto al riguardo". Ma per quanto riguarda ciò che è stato confermato, Mackenyu è entusiasta di vedere Chopper: "Chopper ci sarà, sicuramente", ha aggiunto. Quindi, anche se non si tratta di un'anticipazione concreta sul futuro della serie, è anche una conferma che la nuova stagione non è ancora così avanti nella produzione.

La seconda stagione di One Piece è in lavorazione e, dopo la fine degli scioperi WGA e SAG-AFTRA alla fine dello scorso anno, la produzione della serie è ora entrata nel vivo. Al momento in cui scriviamo non è ancora stata confermata una data o una finestra di uscita potenziale, ma i nuovi episodi dello show dovrebbero arrivare in streaming entro il 2025.

Dato il debutto di Chopper e di altri personaggi chiave, probabilmente varrà la pena aspettare...