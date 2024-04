One Piece 2, Usopp ha la risposta a tutte le vostre domande nel nuovo video!

L'atmosfera è febbricitante per la seconda stagione del live-action di One Piece: se Inaki Godoy e Taz Skyler hanno già iniziato ad allenarsi, Usopp (Jacob Romero Gibson) si gode ancora il pre-riprese svelando qualcosa su One Piece 2!

Nel nuovo video Netflix l'attore promette di rispondere in maniera sincera a tutte le domande sull'attesissima seconda stagione del live-action, adattamento televisivo del popolare mango di Eiichiro Oda. Peccato però che si trattasse di un pesce d'aprile ( la data di pubblicazione avrebbe potuto salvarci dal tranello) e che le risposte date da Usopp ai dubbi dei fan fossero abbastanza assurde. Ma siamo sicuri che scherzando scherzando, la star di One Piece non avesse detto la verità?

Il folle universo creato da Oda accoglie creature di ogni tipo e proprio negli ultimi secondi del video vediamo su Gibson interrotto proprio dallo showrunner Matt Owens poco prima di mostrare una lavagnetta con il disegno di un dinosauro. Vi ricorda qualcosa? Forse la sosta a Little Garden, una delle più prime soste della ciurma di Cappello di Paglia lungo la Rotta Maggiore?

Purtroppo dovremo attendere un po' bel per scoprire se lo sketch di Usopp si tratti di un semplice scherzo o di uno spoiler: le riprese di One Piece 2 non sono ancora iniziate ufficialmente ma pare che la scenografia sia in lavorazione e abbiamo già qualche foto della Going Marry dal set!

