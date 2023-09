One Piece, le 3 scene più divertenti del live action Netflix

One Piece si è sempre contraddistinto, oltre che per la sua storia, per essere uno degli anime (e manga) più divertenti mai realizzati. Le interazioni tra i personaggi sono sempre esilaranti e risultano essere il vero cuore degli episodi. Questo elemento è stato trasposto anche nel live action.

Dopo avervi svelato le migliori scene di One Piece, iniziamo a parlare anche dei momenti più esilaranti della prima stagione. Già all'interno del manga, ciò che rende divertentissime le puntate sono alcune situazioni ai limiti dell'assurdo che coinvolgono la ciurma guidata da Luffy. Le situazioni surreali, ovviamente, diventano solo una scusa per mostrare quanto in realtà il gruppo sia unito e si incastri perfettamente nonostante gli approcci alla vita e i caratteri totalmente diversi tra loro.

Cercando di seguire l'ordine cronologico degli episodi, uno dei primi momenti che hanno fatto realmente divertire i fan della serie è stato sicuramente la nascita del taglio di capelli di Helmeppo. Il personaggio, infatti, dopo aver preso le spade di Zoro, cercando usarle davanti allo specchio, nudo. Sorpreso dal cacciatore di pirati, la conseguenza è il taglio che tutti i fan hanno imparato a conoscere. Altro momento esilarante è quando Luffy e Nami tentano in tutti i modi di intrufolarsi all'interno del palazzo della Marina, fingendosi un soldato e un prigioniero agli occhi dinanzi a Morgan Mano d'ascia. Un'altra scena diventata ormai iconica che ha divertito non poco gli appassionati del manga e dell'anime è il momento della battaglia di Sanji e Zoro con gli uomini pesce ad Arlong Park. In un botta e risposta incredibilmente simile a quello a cui il pubblico è molto abituato, i due si scambiano vicendevolmente insulti provocandosi e chiamandosi con appellativi più che familiari a chi ama il manga.

In Italia il live action di One Piece ha raggiunto record mai conquistati prima su Netflix. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!