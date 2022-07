ONE PIECE, le 5 cose che il live-action Netflix NON può sbagliare!

Mentre le riprese di One Piece si avviano a conclusione per alcuni interpreti, vi presentiamo la nostra top 5 delle cose che l'adattamento live-action Netflix di One Piece non può permettersi di sbagliare.

Sono in molti a tremare al solo pensiero della resa dell'adattamento live-action di One Piece, la cui produzione sta proseguendo anche in queste ore: dopo la cancellazione di Cowboy Bebop, i fan degli anime e dei manga hanno legittimamente paura di vedere rovinata un'opera che li ha appassionati.

Mettendo da parte i timori, nel video che potete vedere nel player in alto vogliamo concentrarci su 5 punti realizzabili che il live-action Netflix di One Piece dovrebbe rispettare per scongiurare un rischiosissimo flop.

Effetti speciali: una CGI ben fatta è imprescindibile se l'adattamento live-action ha intenzione di rendere visivamente al meglio i poteri di Rufy , il pirata protagonista che dopo essersi nutrito del frutto Gom Gom può estendere e gonfiare parti del suo corpo come se fosse fatto di gomma. Essendo la caratteristica principale di Rufy, si tratta di un elemento che ha bisogno della massima cura.





Coerenza con il manga: l'adattamento Netflix può attingere a un corposo materiale originale, talmente vasto che non avrebbe senso apportare modifiche o cambiamenti. Nonostante una possibile sfrondatura, ci immaginiamo che i passaggi principali di One Piece e la costruzione dei personaggi siano ripresi così come sono, rispettando lo spirito dell'opera originale di Eiichiro Oda coinvolto nella serie Netflix.

Precisione scenografica e dei costumi: dalle immagini mostrate nel primo filmato dal set del live-action di One Piece sembra che Netflix stia facendo il possibile per rendere in maniera profondamente accurata le ambientazioni, ma ci vorrà una precisione davvero estrema per ricostruire anche i costumi evitando un "effetto cosplay" che si trova rischiosamente dietro l'angolo.





Regia dei combattimenti: la serie live-action di One Piece non potrà prescindere dal valorizzare i momenti di scontro tra i personaggi, con conflitti roboanti e pieni di epica e dinamismo. Si tratta di momenti centrali nella narrazione di Oda che dovranno essere adeguatamente adattati nella trasposizione televisiva di Netflix.

Lore: una delle caratteristiche fondamentali di One Piece è il vasto e complicato universo narrativo in cui è ambientato, che è stato svelato lentamente con il proseguire della storia. Un mondo che sarebbe bello ritrovare con dettagli e aneddoti inseriti qua e là nel live-action, a indicare una progettualità complessiva già proiettata alle prossime stagioni.

E voi che cosa ne pensate? Siete d'accordo con la nostra top 5? Quali sono gli altri elementi che ritenete imprescindibili per un ottimo live-action di One Piece? Diteci la vostra nello spazio dedicato ai commenti!