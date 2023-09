ONE PIECE, 5 cose che la stagione 2 non dovrà assolutamente sbagliare

La prima stagione sta iniziando il suo cammino su Netflix ma è inevitabile pensare già al futuro del live action di One Piece, perché andando avanti nella storia diventa tutto più complicato da adattare. Perciò ecco 5 cose che secondo noi la serie non deve assolutamente sbagliare.

Partiamo con uno degli elementi più complicati della prossima stagione di One Piece: Chopper. Netflix non dovrà sbagliare la sua resa, elemento difficilissimo che richiederà o un utilizzo massiccio della CGI oppure una soluzione diversa: ve ne parlavamo immaginandoci come sarà Chopper nel live action di One Piece.

Un altro elemento da non sbagliare è il villain, che molto probabilmente sarà Crocodile. Un po' come successo con Arlong nella prima stagione, la seconda di One Piece dovrà concentrarsi sulla minaccia di Crocodile dall'inizio alla fine, rendendolo il boss da sconfiggere nell'ultima puntata. Bisognerà lavorare bene quindi sul suo character design, sulla scelta dell'attore. O dell'attrice. C'è infatti una teoria su Crocodile che forse il live action di One Piece ha confermato.

Netflix dovrà poi scegliere cosa tagliare e come. Passata la prima stagione le cose si fanno decisamente più complicate, soprattutto in termini di budget, quindi bisognerà capire come asciugare ed eventualmente eliminare degli elementi, cosa già successa durante queste prime otto puntate.

C'è anche il discorso su tutti i prossimi poteri dei Frutti del diavolo, assolutamente da non sbagliare in termini di resa estetica. Basti solo pensare alla sabbia del già citato Crocodile, ma pure a Smoker e il suo fumo oppure Ace con il fuoco. Elementi su cui bisogna stare decisamente attenti.

Ultima cosa che non devono sbagliare è la resa delle scenografie: Alabasta sarà sicuramente più difficile e maestosa da rendere rispetto alle isole passate. Dovrà dare un senso di magnificenza tipo dell'atmosfera egizia classica e One Piece non potrà lesinare sotto questo punto di vista. Così come per Drum e il suo inverno perpetuo.

E voi siete d'accordo con queste cose da non sbagliare? Quali sono i vostri elementi che il live action di One Piece deve azzeccare per la prossima stagione? Ditecelo nei commenti!