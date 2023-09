ONE PIECE, i 5 dettagli più fedeli al manga in assoluto

Il lavoro che gli showrunner del live action di One Piece hanno fatto assieme a Eiichiro Oda è davvero certosino in tanti dettagli, ma quali sono i cinque elementi più fedeli al manga della serie Netflix? Scopriteli con noi.

Allora innanzi tutto partiamo dai vestiti. Ogni outfit è preso da qualche copertina, color spread o disegno di Oda in maniera minuziosa, andando a ricreare gli stessi identici capi di abbigliamento che le controparti cartacee indossavano tra le pagine di Shonen Jump. Ve lo raccontavamo negli outfit di One Piece ripresi dal manga.

Ci sono poi due alcolici uguali identici a quelli bevuti da due personaggi all'interno di One Piece. Cioè il vino Deesse, lo stesso prediletto da Doflamingo e che vediamo spesso nel suo bicchiere. Poi c'è il vino di prugne citato da Sanji al Baratie, l'Umeshu, quello che beve sempre la dottoressa Kureha durante la saga dedicata a Chopper.

Alcune scene iconiche sono poi state riprese quasi uguali al manga, come l'esecuzione di Roger (tolta la presenza di Garp) e il momento in cui Luffy mette il suo cappello a Nami prima di dirigersi verso Arlong Park (con l'unica differenza che nel manga avviene di giorno mentre nel live action di One Piece di notte). Stessa cosa per quanto riguarda il giuramento sul barile alla fine della serie.

Altro dettaglio ripreso dal manga è il riferimento all'Armata rivoluzionaria. Si vede nel giornale recapitato a tutti alla fine della serie, e racconta della presa del Regno di Vira da parte del gruppo guidato da Dragon (il cui nome si può scorgere in piccolo). Nel manga è Nami a leggere questa cosa ma i dettagli sono identici.

Ultimo dettaglio sono le piccole cose che Eiichiro Oda ha inserito nel live action di One Piece e che si rifanno ad elementi del manga molto attuali: le risate di Luffy e Garp, l'accenno all'allenamento tra Garp e Koby, il parallelismo con Roger. Piccoli dettagli che si rifanno al manga che i veri appassionati avranno saputo cogliere.

E voi siete d'accordo con questa lista? Quali sono i vostri dettagli identici preferiti? Ditecelo nei commenti, e intanto scoprite cosa potrebbe raccontare la seconda stagione di One Piece.