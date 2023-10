One Piece: 5 personaggi che potrebbero non apparire nella seconda stagione

Il successo straripante di One Piece, il live-action del celebre anime di Eiichiro Oda, non esita a placarsi. La serie Netflix infatti, grazie ad una narrazione oscillante tra fedeltà ed originalità e ad un cast pienamente azzeccato, è stata rinnovata per la seconda stagione.

Gli scrittori hanno le idee chiare su One Piece 2 e i fan cominciano già ad interrogarsi su quali nuove avventure attendono all’orizzonte la ciurma di Luffy. Tra le poche certezze a nostra disposizione, vi è sicuramente il ritorno della maggior parte degli amati personaggi ammirati nella prima stagione.

Purtroppo, uno show televisivo non può minimamente fronteggiare la durata e l’espansione narrativa di un anime e probabilmente dovremo dire “Arrivederci” ad alcuni dei protagonisti presenti nei primi episodi. Prevenire è meglio che curare, perciò per addolcire la pillola proviamo ad immaginare quali.

Kaya

Le vicende di Syrup Village ci hanno permesso di conoscere Kaya, amica d’infanzia di Usopp che risiede nella villa più lussuosa del suo villaggio. Se lo show dovesse seguire le orme del prodotto originale, difficilmente rivedremo la giovane donna nella seconda stagione.

Zeff

Padre adottivo di Sanji ed ex capitano dei Cuochi Pirati prima della dipartita del suo equipaggio a causa di un’infausta tempesta, Zeff potrebbe non tornare presto nel live-action, perlomeno finché Sanji non riceverà la sua prima taglia.

Dracule Mihawk

Stando all'anime, la prossima apparizione di Dracule Mihawk, uno dei sette signori della guerra, sarà nelle fasi iniziali della Sky Island Saga. Quindi, è molto improbabile che Mihawk appaia nella stagione 2. Sappiamo che lo amate e sappiamo anche che vi mancherà, se queste ipotesi si riveleranno corrette.

Nojiko

Il legame tra Nami e la sorella adottiva Nojiko si è rinsaldato al termine della prima stagione, perciò è altamente probabile la sua futura assenza, nonostante sia un fan-favorite tra i personaggi di One Piece.

Shanks

Capitano dei Pirati del Rosso nonché prezioso mentore di Luffy, Shanks è una figura cruciale dell’intero universo di One Piece. È quasi certo, però, che non lo rivedremo nei prossimi episodi: la sua mancanza si farà sentire, eccome.

Per quanto possa essere intrigante, il futuro della serie è ancora lontano ed incerto. Cominciano, tuttavia, ad arrivare le prime notizie a riguardo: One Piece 2 parlerà della “sfida della leadership”, a detta dello showrunner. La prima stagione ci ha donato la possibilità di fidarci pienamente degli addetti ai lavori, pertanto non ci resta che attendere fiduciosi.