One Piece, 5 personaggi che vorremmo vedere nella seconda stagione

La serie live action di One Piece è stata una delle sorprese più apprezzate sul catalogo delle pubblicazioni estive di Netflix, con i fan del manga e dell’anime che hanno amato la trasposizione dell’opera di Eichiirō Oda. Conclusa la prima stagione cerchiamo di capire quali personaggi potrebbero fare la propria comparsa nel secondo capitolo.

One Piece ha già distrutto alcuni record storici di Netflix, dimostrandosi uno dei migliori prodotti usciti sulla piattaforma di streaming in questo 2023. Con la prima stagione ormai alle spalle, molti spettatori si stanno già chiedendo quali saranno i nuovi protagonisti che saranno presentati nella seconda.

La seconda stagione si riferirà probabilmente alla saga di Alabasta e , in questo senso, non possiamo che aspettarci Crocodile come villain principale del secondo capitolo, con l’organizzazione di cui è a capo che è già stata menzionata nella prima stagione.

Allo stesso modo potrebbe arrivare la presentazione di Ace che potrebbe incontrare il fratello in quello che potrebbe rivelarsi come uno dei momenti più iconici dell’intero adattamento in live action.

Insieme a Crocodile ci aspettiamo anche l’arrivo di Nico Robin, prima come villain e, in seguito come alleata della banda di pirati protagonista dello show.

Anche il personaggio di Smoker, come Crocodile e Nico Robin, è stato introdotto nella prima stagione, in questo caso nel finale del primo capitolo.

L’ultimo personaggio che siamo quasi sicuri possa essere presentato nella nuova stagione è quello di Monkey D. Dragon. Il padre di Luffy potrebbe segnare una svolta nella narrazione della seconda stagione, rendendola ancora più divertente e popolare della prima.

In attesa di capire quali tra questi personaggi sarà effettivamente introdotto nella nuova stagione dello show, vi lasciamo alla recensione di One Piece.