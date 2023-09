ONE PIECE, le 5 scene migliori di tutto il live-action

Ormai anche il live-action di One Piece ha le sue scene e i suoi momenti iconici, ripresi dal manga e riadattati in modo da funzionare anche sugli schermi di Netflix. Che ne dite di fare una piccola top 5 delle migliori scene?

Cominciamo proprio dalla prima scena del live-action di One Piece: l'esecuzione di Gol D. Roger. Ripresa molto fedelmente dal manga, dà proprio l'idea dei grandi inizi delle saghe importanti, quelle che dureranno davvero tanto, così come il manga di One Piece e (forse) la serie di Netflix.

C'è poi il momento in cui Luffy vede la Going Merry per la prima volta e quando Kaya gliela regala: si sente l'atmosfera giusta per quanto riguarda il rapporto tra la nave e la ciurma, come a sentire la chiamata che la Merry è l'imbarcazione destinata a portarli sulla Rotta Maggiore.

Momento sicuramente iconico è lo scontro tra Zoro e Mihawk, dal quale si percepisce subito la differenza di forza tra i due personaggi e il fatto che il Membro della Flotta dei 7 è davvero su un altro livello rispetto a Zoro e ai pirati che Luffy e gli altri hanno incontrato finora.

Altra scena bellissima è quella che riprende uno dei momenti più famosi del manga: Luffy che dà il suo cappello a Nami e l'inquadratura della ciurma che aspetta il proprio capitano pronta ad andare ad Arlong Park per sconfiggere gli uomini pesce e salvare gli abitanti del villaggio di Nami.

Chiudiamo con l'ultimo momento iconico, cioè il giuramento sul barile da parte della ufficialmente neonata Ciurma di Cappello di paglia. Ognuno che conferma il proprio sogno e l'idea che tutti si aiuteranno per portarlo a compimento.

E voi siete d'accordo con questi cinque momenti iconici del live-action di One Piece? Diteci i vostri nei commenti! Noi vi lasciamo anche le differenze tra manga e live-action di One Piece e pure tutti gli easter egg di One Piece su Netflix.