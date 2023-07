One Piece: tutti gli abiti dei Mugiwara ispirati al manga che abbiamo scorto nel trailer

Se c'è una cosa che i trailer di One Piece di Netflix hanno dimostrato è il lavoro filologico fatto sui dettagli, soprattutto per quanto riguarda gli abiti dei Mugiwara. Che ne dite allora di scoprire tutti quelli ispirati al manga che abbiamo beccato?

Andiamo in ordine per quanto riguarda l'ultimo trailer di One Piece rilasciato da Netflix. All'inizio del trailer c'è Zoro seduto con di fronte due spade. Il suo vestito scuro è ripreso dalla color spread del capitolo 111 del manga: stessa identica camicia blu scuro.

Poi abbiamo Nami con l'outfit della color spread del capitolo 28: maglietta blu, bandana colorata con disegni e pantaloni corti marroni. In questo caso una riproduzione praticamente identica rispetto al manga.

Quando la Merry riceve la cannonata nel trailer vediamo un primo piano di Zoro con gli abiti della color spread sempre del capitolo 28, immagine che nel manga vedeva appunto Nami, Zoro e Luffy assieme. La camicia di Zoro è a righe esattamente come quella della controparte cartacea.

Poi c'è Nami nella cucina della Going Merry con la stessa camicia che ha nella copertina del volume 11 del manga. Stesso motivo a fiori e stessi colori.

Quando Sanji e Zoro battibeccano nel trailer lo spadaccino ha la camicia identica a quella che indossava nella copertina del nono volume di One Piece, la stessa che ha nella scena del combattimento ad Arlong Park.

C'è ancora Nami con la maglietta rosa della color spread del capitolo 61, mentre dentro il Baratie seduti al tavolo ci sono Usopp e Luffy con gli outfit rispettivamente della copertina del volume 8 e della color spread del capitolo 28, la stessa da cui hanno ripreso i vestiti di Zoro e Nami.

Poi Nami vicina alla tomba di Bellemere con l'abito della color spread del capitolo 107, che richiama appunto gli stessi colori.

E voi li avevate beccati tutti questi outfit del trailer di One Piece su Netflix? Qua comunque ci sono anche 5 dettagli uguali al manga di One Piece e sapete chi è l'attore che interpreta Shanks? Diteci tutto nei commenti, anche gli altri abiti che magari ci siamo persi!