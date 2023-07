One Piece, fin dove adatterà la prima stagione della serie Netflix?

Con One Piece Netflix ha deciso di mettere le mani, oltre che su un materiale a dir poco pericoloso in termini di difficoltà di adattamento, su una storia praticamente immensa e ancora in là dal finire: fin dove si spingerà, dunque, la prima stagione di quest'attesissima e temutissima serie live-action?

Notizie certe, in tal senso, non ce ne sono: né Netflix né tantomeno il cast di One Piece hanno mai parlato del punto esatto della trama al quale si giungerà alla fine di questa prima tranche di episodi, ma un'idea è possibile farcela prendendo in esame i primi archi narrativi delle avventure di Rufy, Zoro, Nami e soci.

Già, perché se è praticamente scontato che lo show arriverà già a mostrarci il primo incontro con i vari membri della ciurma del pirata dal cappello di paglia (i già citati Zoro e Nami, quindi, ma anche Usopp e Sanji), è plausibile pensare che la prima stagione si chiuderà con il primo, grande scontro: a tal proposito, il candidato più credibile sembra essere Arlong, primo vero e proprio punto di svolta nelle avventure dei nostri eroi.

La battaglia con gli uomini-pesce potrebbe quindi rappresentare il momento adatto per chiudere la prima tornata di episodi: siete d'accordo con noi? Fatecelo sapere nei commenti! Inaki Godoy, intanto, ha assicurato di aver fatto attenzione a ogni dettaglio del manga e dell'anime per il suo Rufy.