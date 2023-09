One Piece, nuovi aggiornamenti da Netflix: confermato ciò che i fan speravano

Lo straordinario successo di One Pieceha portato Netflix a non pensarci due volte prima di rinnovare lo show per una seconda stagione. La buona notizia, per i fan, risiede nel fatto che, molto probabilmente non ci sarà da aspettare troppo prima di poter assistere al secondo capitolo dello show adattato dalle opere di Eiichirō Oda.

Dopo aver parlato dei contatti tra Jamie Lee Curtis e i produttori di One Piece per una partecipazione nella seconda stagione della serie, torniamo a parlare dell’opera targata Netflix per rassicurare i fan più accaniti a proposito dei lavori sui nuovi episodi che sembrano proseguire spediti e che promettono che potremo tornare presto a solcare i mari insieme a Luffy e alla sua compagnia.

La direttrice della fotografia Hirsch Whitaker ha infatti confermato le voci che vogliono i lavori di scrittura della stagione 2 già a buon punto: “Di sicuro hanno cominciato a scrivere, poi c’è stato lo sciopero. Per la stagione 2 c’è così tanto materiale da essere usato. Ma sarà come per Harry Potter, dovranno farlo in fretta, prima che tutti diventino troppo vecchi”.

La direttrice della fotografia ha quindi raccontato l’emozione nello scoprire il successo ottenuto dopo il tanto lavoro fatto per la prima stagione: “Ero così eccitata quando ho visto Rotten Tomatoes. 95%. Voglio dire, è un risultato pazzesco. È persino superiore al rating di Star Wars. È incredibile. Ero davvero emozionata”.

Non possiamo fare altro che aspettare, dunque, sperando che davvero i lavori possano svolgersi nel minor tempo possibile. nel frattempo, vi lasciamo alla recensione di one Piece.