One Piece: alcune immagini LEAKED rivelano il look di Zoro nel live-action Netflix

Dopo aver rivelato il primo poster di One Piece, Netflix ha continuato a mantenere tutto il riserbo possibile circa l'adattamento in live-action del manga e della serie anime, ma nelle ultime settimane ci sono stati dei leak particolarmente interessanti, alcuni dei quali hanno rivelato diversi dettagli sullo show. L'ultimo rivela il look di Zoro.

Una nuova immagine a bassa risoluzione è stata diffusa online da @OP_Netflix_Fan, che sembra darci un primo assaggio dell'aspetto dello Zoro interpretato da Mackenyu che sfodera lo stile a tre spade. Sebbene l'immagine sia davvero molto sfocata, si può intuire che si tratta di qualcuno che indossa una bandana con una spada in bocca. Anche se l'immagine in questione non consente di averne la certezza, c'è solo un personaggio che può sfoggiare questo tipo di look.

Inoltre, non è chiaro se si tratti di un'inquadratura che verrà utilizzata nella serie o solo di una scena di prova. Ciò che è interessante è che il personaggio sembra proprio tenere una delle spade rivolta verso il basso, particolare molto diverso dal modo in cui Zoro combatte nell'anime originale. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un modo per consentirgli maggiore flessibilità dato che le sequenze d'azione saranno molto diverse nell'adattamento live-action rispetto a quanto è possibile vedere nei manga.

Non è la prima volta che vediamo un'immagine dietro le quinte dello Stile a Tre Spade, poiché una delle prime fughe di notizie prima dell'inizio delle riprese era un'immagine di Mackenyu o di una sua controfigura che si esercitava con questa tecnica. In quella immagine Mackenyu impugnava la spada in modo diverso, il che potrebbe significare che nella serie avremo una grande varietà di stili di combattimento.

Con le riprese di One Piece già terminate, a questo punto non ci resta che attendere un primo trailer dato che la serie in live-action dovrebbe debuttare quest'anno su Netflix. Se le voci sono vere, il debutto di One Piece sulla piattaforma dovrebbe avvenire nel mese di agosto, quindi in piena estate.