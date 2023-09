One Piece, l'allenamento per Sanji è stato terribile: sentite l'attore!

Il cast di One Piece non ha mai fatto mistero dell'amore che tutti gli attori hanno verso il materiale originale. In particolare Taz Skylar, volto di Sanji, si è gradualmente trasformato nel proprio personaggio assorbendone, inevitabilmente, anche le sue passioni.

Skylar ha sviluppare una passione per la cucina molto simile al suo personaggio nel periodo in cui ha studiato per capire maggiormente il ruolo. Questo però, non è avvenuto solo riguardo il suo amore per i fornelli. L'attore anglo-spagnolo, infatti, si è dovuto allenare duramente anche per replicare i calci per cui Sanji è particolarmente famoso sia nell'anime che nel manga. Essendo l'elemento caratteristico del personaggio, i fan avevano grandi aspettative per il modo in cui questa abilità del personaggio sarebbe stata trasposta sul grande schermo.

L'attore ha raccontato di essersi allenato per 8 ore al giorno per 8 mesi per cercare di rappresentare al meglio lo stile di combattimento e l'atteggiamento di Sanji davanti ai nemici. Skylar ha avuto modo di mostrare tutte le sue capacità nella cena dello scontro al Baratie e, soprattutto, nel combattimento di Zoro e Sanji contro gli uomini pesce nel quale lo chef, per la prima volta, mostra al pubblico i suoi "calci speciali" che, da tradizione, hanno il nome di piatti gourmet francesi.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il personaggio, vi consigliamo il nostro speciale nel quale vi sveliamo chi sono i veri genitori di Sanji e qualche cosa in più riguardo il suo passato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!