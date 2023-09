One Piece, quanto si è allenato Taz Skylar per tirare calci come Sanji?

Taz Skylar promise che avrebbe fatto del suo meglio in One Piece, e ora che abbiamo assistito alla sua interpretazione nel ruolo di Sanji possiamo affermare che ci è riuscito brillantemente. Al riguardo, però, una domanda sorge spontanea: in che modo Skylar si è allenato per tirare calci come nella controparte cartacea?

“Tutti i calci nello show sono farina del mio sacco" ha dichiarato l'attore. "Non c'è CGI sulla mia gamba, mentre la mia controfigura era il mio allenatore. Davanti alle mie acrobazie, applaudiva con grandissimo entusiasmo! Mi ha supportato durante tutto il processo".

Ha inoltre continuato: "Quando ripenso a quel viaggio e parlo di otto ore, la gente pensa che stia mentendo, o almeno esagerando. Niente di più sbagliato: quando dico otto ore, è uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ogni singolo giorno. La loro sfiducia è sconfortante!" ha riso. "Ovviamente, la mia non è un'approssimazione. Otto ore sono, se non altro, un arrotondamento per difetto, perché a volte sarebbero dieci. E tutti i dannatissimi giorni, sette giorni alla settimana, al punto che avevo i segni ben visibili su ogni singola articolazione del mio corpo. È stata la cosa più ridicola della mia vita, ma... ho svolto ogni singolo calcio, e di questo ne vado orgoglioso".

Classe '95, Taz Skylar è un attore spagnolo che viene ricordato anche per The Reserves, Agatha Raisin e Progetto Lazarus, a cui si aggiungono fiml come Villain e Boiling Point - Il disastro è servito. In One Piece viene doppiato da Alessandro Campaiola.

Tutti gli episodi del live-action sono disponibili su Netflix dal 31 agosto 2023. Al momento, One Piece è nella Top 10 di ben 93 Paesi: un risultato che non ha precedenti nella storia!