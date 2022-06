ONE PIECE, un'altra star del live-action Netflix ha terminato le riprese e saluta il set

Se siete curiosi di sapere come stanno procedendo i lavori sul set del live-action di ONE PIECE targato Netflix, arriva una star dello show a darci qualche suggerimento al riguardo, annunciando di aver già portato a conclusione il proprio ruolo per questa stagione.

I fan di ONE PIECE sono in trepidante attesa di scoprire cosa ci riserverà l'adattamento live-action del manga basato sulle incredibili avventure nate dalla fantasia di Eiichiro Oda, ed erano in molti quelli che alla Geeked Week speravano di poter finalmente vedere un primo trailer dello show prodotto da Netflix.

Tuttavia, così non è stato, anche se di novità e anticipazioni non ne sono mancate, e adesso delle nuove informazioni sembrano indicare che i lavori procedono per il meglio, e che forse presto avremo davvero modo di vedere un vero e proprio trailer.

Perché sarà anche stato da poco annunciato con le ultime aggiunte al cast di ONE PIECE, ma l'interprete di Zeff Gamba Rossa Craig Fairbrass sembra avere già terminato di girare le sue scene.

A comunicarlo è lo stesso attore tramite i suoi account social, dove ha postato un messaggio si saluto piuttosto inequivocabile: "Un grazie enorme a @onepiecenetflix per essersi presi cura di me a Cape Town negli ultimi mesi. È stata un'esperienza professionale e personale davvero fantastica".

Nelle scorse settimane anche l'interprete di Shanks Peter Gadiot aveva salutato il set, mentre l'attore che presta il volto ad Arlong, McKinley Belcher III, aveva postato una foto dal dietro le quinte con la sua sedia da regista, prova del fatto che le scene di Arlong Park erano già in corso d'opera.

Non sappiamo esattamente in che ordine stiano girando le scene della saga del Mare Orientale; di certo eravamo a conoscenza solo del fatto che almeno i primi due episodi di ONE PIECE erano stati completati già da diverso tempo, e ora a quanto pare anche le scene del Baratie sono terminate.

Si avvicinerà forse la fine delle riprese? Restate sintonizzati con noi per scoprirlo.