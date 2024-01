One Piece, se avete amato il narratore di Ian McShane dovreste ringraziare... Suo nipote!

Il casting di One Piece ha convinto gran parte della fanbase sin dalle prime battute della serie Netflix: agli elogi riservati ai vari Inaki Godoy ed Emily Rudd, però, vanno sicuramente aggiunti quelli raccolti da Ian McShane, che ci ha accompagnato lungo gli episodi del live-action nelle vesti di narratore.

Una partecipazione, quella di Ian McShane, che ha rappresentato una vera e propria sorpresa per i fan di Luffy e soci e per la quale va ringraziato, stando alle parole dell'attore di John Wick, un suo nipote da sempre appassionato del manga di Eiichiro Oda e del relativo anime.

"Vi dirò, sapevo di One Piece solo perché un giorno ricevetti una chiamata e mi fu detto: 'Perché non lo fai?'. Pensai alle persone con cui potessi parlare, quindi al mio nipote più giovane... Lo chiamai, gli chiesi se sapesse qualcosa di questa serie. Mi disse: 'Nonno... Guardo questa serie da quando ero bambino'. Mi disse che era cominciata come un manga, poi era diventata un anime e poi eccoci qui. Disse che era grandiosa" ha raccontato McShane.

E voi, cosa ne dite? Avete apprezzato il lavoro svolto da Ian McShane nei panni del narratore? Speriamo, intanto, che suo nipote sia stato entusiasta di quanto fatto dal nonno! Noi, intanto, ci proiettiamo al futuro: ecco quale potrebbe essere la trama della seconda stagione di One Piece.