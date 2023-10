One Piece, questo anime merita di essere la prossima serie tv remake Netflix

Il grande successo del remake in live-action di One Piece su Netflix è solo l'inizio di una serie di progetti che lo streamer ha in cantiere per il prossimo futuro. Ad esempio, non manca molto al debutto in streaming del remake di Yu degli spettri, ma sarebbe davvero fantastico se anche quest'altro celebre anime ricevesse lo stesso trattamento.

Come alcuni avranno già intuito, stiamo parlando di Fullmetal Alchemist. Nata come serie manga nel 2001, creata da Hiromu Arakawa, sarebbe l'IP perfetta per ricevere il trattamento di una serie televisiva americana in live-action su una piattaforma importante. Dal momento che Netflix ha già ospitato molti adattamenti live-action di videogiochi e IP basate su anime/manga, ecco perché Fullmetal Alchemist dovrebbe essere la prossima serie a ricevere il trattamento in stile One Piece.

Quello che rende Fullmetal Alchemist un adattamento affatto scontato è che il creatore Hiromu Arakawa ha già completato la sua saga manga. Nonostante l'adattamento Netflix di One Piece di Eiichiro Oda sia stato un successo, la trama del manga non è ancora finita. È ancora in corso e probabilmente continuerà per anni. Questo potrebbe diventare un problema in futuro per Netflix, anche se c'è molto materiale da adattare.

Basti pensare a Game of Thrones per capire come questo abbia causato problemi a lungo termine. Certo, la serie televisiva Game of Thrones è diventata un fenomeno mondiale pluripremiato; tuttavia, la qualità della serie è probabilmente calata in modo significativo nelle ultime stagioni, quando i creatori e showrunner David Benioff e D.B. Weiss non hanno più avuto a disposizione il materiale dei libri dell'autore originale George R. R. Martin da adattare, poiché Martin non ha ancora terminato di scrivere la saga.

Il vantaggio di Fullmetal Alchemist per un ipotetico adattamento è che la trama e la visione di Arakawa sono complete.

Il mondo di Fullmetal Alchemist è un mondo in cui l'alchimia è diventata la scienza predominante, ma nonostante gli elementi fantastici e l'ambientazione, la serie è sapientemente strutturata e radicata. C'è una serie di regole specifiche che l'alchimia della serie deve seguire, quindi non è solo una forma di magia fantasiosa. Questo è il risultato della fantastica costruzione del mondo di Arakawa, insieme al modo in cui descrive i personaggi principali e il cast di supporto, che ha spinto l'adattamento anime a diventare un fenomeno globale e una serie anime di riferimento per molti fan.

Il mondo di Fullmetal Alchemist è sempre palpabile, soprattutto perché ricorda così da vicino l'Europa del primo Novecento. La ricreazione di Amestris sarebbe fondamentale per lo sviluppo di un adattamento in live-action della serie.

Ad arricchire il tutto, ci sono poi i temi trattati e personaggi assolutamente ben strutturati che sarebbero perfetti per un eventuale adattamento. Ricordiamo che Netflix sta preparando un nuovo adattamento di Death Note.

Va detto che Square Enix ha già prodotto un adattamento live-action di Fullmetal Alchemist sotto forma di una trilogia di film giapponesi.