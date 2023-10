ONE PIECE, quanti anni durerà la serie live-action?

Dopo che ONE PIECE è stata confermata per una seconda stagione viene naturale immaginare un proseguo della serie per diversi anni visto il materiale di partenza e il successo che ha avuto, ma quanto potrebbe durare su Netflix?

Arrivati a questo punto potremmo quasi fare un gioco per ONE PIECE, e dividere la risposta in due ambiti: quello realistico e quello pieno di speranza. Cominciamo dal secondo così le eventuali mazzate di realtà arrivano dopo.

Visto il successo di pubblico e critica della prima stagione di ONE PIECE e l'enorme materiale di base è lecito immaginare almeno una decina di anni di durata per il live action. Gli showrunner adatteranno il manga riducendo all'osso gli avvenimenti in modo da riassumere il più possibile, molto probabilmente tagliando anche delle parti per risparmiare tempo (un Thriller Bark, per fare un esempio). Gli stessi produttori di ONE PIECE avevano sparato altissimo sulle stagioni, immaginandone almeno dodici per completare tutta l'opera di Eiichiro Oda. E avendo già fatto un lavoro generale di divisione arrivato fino a una eventuale sesta season.

C'è poi ovviamente il futuro realistico per il live action di ONE PIECE. Il costo della serie è uno dei più alti mai sostenuti da Netflix, che molto probabilmente la rinnoverà di volta in volta in base agli ascolti sulla piattaforma. Rinnovo quindi non scontato, dato che la prima stagione è verosimilmente quella meno cara, dato che andando avanti nella storia tutto diventa più grande, complesso e difficile da riportare in live action. In questo caso potrebbe succedere come per Stranger Things: budget che aumenta sensibilmente in parallelo alle stagioni e all'accoglienza del pubblico.

Non ci resta quindi che aspettare intanto la seconda stagione (forse il primo vero banco di prova per il live action di ONE PIECE) e capire fin dove i Mugiwara in carne ed ossa potranno arrivare.

E secondo voi quante stagioni avrà il live action di ONE PIECE? Fate la vostra previsione nei commenti qua sotto! Noi vi lasciamo con i festeggiamenti di Emily Rudd per il rinnovo di ONE PIECE.