ONE PIECE, annunciato il cast del live-action Netflix: ecco la ciurma dei Mugiwara!

Il momento tanto atteso è arrivato: finalmente conosciamo i volti degli interpreti di Luffy, Zoro e il resto della Ciurma di Cappello di Paglia nel live-action di ONE PIECE targato Netflix. Scopriamoli insieme.

L'annuncio era nell'aria.

Si parlava da giorni ormai di un imminente reveal del cast del live-action di ONE PIECE in sviluppo per la piattaforma di streaming Netflix, un progetto a cui la produzione sta lavorando da lungo tempo per far sì che si sia resa giustizia all'originale, e che sta prendendo sempre più forma.

Ed è notizia freschissima, proveniente direttamente dall'account ufficiale dello show, l'identità degli attori scelti per portare sullo schermo i Mugiwara.

"Se ha intenzione di diventare il Re dei Pirati, avrà bisogno di una ciurma. Assieme a Inaki Godoy nei panni di Luffy, Mackenyu in quelli di Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero Gibson nella parte di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji imbarcatevi in questa avventura alla ricerca del leggendario One Piece" si legge nel post che trovate anche in calce alla notizia, nel quale vengono mostrati in pieno stile ONE PIECE (con i poster da ricercati) i volti dei giovani attori protagonisti, oltre a un videomessaggio del cast.

Inaki Godoy - Luffy

Mackenyu - Zoro

Emily Rudd - Nami

Jacob Romero Gibson - Usopp

Taz Skylar - Sanji

Confermati dunque gli insistenti rumor che volevano Emily Rudd come interprete di Nami, mentre non abbiamo visto altri nomi gettonati come quello di Lewis Tan per Zoro o Cole Sprouse per Sanji divenire realtà.



Voi cosa ne pensate di queste scelte? Fateci sapere la vostra nei commenti.