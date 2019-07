ONE PIECE: annunciato lo sceneggiatore della serie live action

Dopo l'annuncio, avvenuto nel 2017, di una serie live action con i personaggi di ONE PIECE, i fan avevano accolto con entusiasmo l'idea di vedere l'opera di Eiichiro Oda trasposta su grande schermo. Nonostante le poche notizie trapelate, finalmente scopriamo il nome dello sceneggiatore della pellicola

Si tratta di Matt Owens, che ha già collaborato a fumetti e serie TV di successo quali: Luke Cage, Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D., Elektra e Star Wars: Mace Windu.

Ecco le parole dello scrittore: "One Piece è la storia che amo di più. È un grande onore ricevere la fiducia di Oda-sensei e di tutti quanti a Shueisha e Tomorrow Studios per trasporre questa epica, ed emozionante avventura in una serie live action. Voglio sfruttare la mia passione per One Piece per creare una serie di film mozzafiato, per soddisfare gli appassionati di lunga data ma anche per avvicinare all'opera dei nuovi fan".

Anche il mangaka giapponese si è dichiarato soddisfatto della scelta di creare una serie hollywoodiana basata sulla sua longeva opera, chiedendo però ai fan di aspettare ancora un po' di tempo per avere nuove informazioni.

Nel frattempo continuano le avventure di Rufy e della sua ciurma, l'anime è recentemente giunto all'arco di Wano, se siete curiosi ecco una nostra anteprima dei nuovi episodi di ONE PIECE, invece se siete più interessati al manga correte a leggere il riassunto del capitolo 949.