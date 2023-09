One Piece, quanti archi narrativi coprirà la seconda stagione di Netflix?

Dopo la conferma della Stagione 2 di One Piece da parte di Netflix, è lecito domandarsi quanti archi narrativi potrebbe coprire la nuova stagione, considerando quanto sia immenso il manga e di conseguenza l'anime da cui è tratta la serie remake in live-action. Scopriamo quindi i personaggi e le narrazioni che potrebbero essere esplorate.

La prima stagione di One Piece di Netflix ha adattato fino a 96 capitoli del manga, suddivisi in cinque archi, terminando con la conclusione di Arlong Park e la rivelazione della taglia di Luffy. Avendo già ambientato Baroque Works fino a Mr. 7, una seconda stagione di One Piece potrebbe adattare tutto fino all'arco Arabasta, con Sir Crocodile come villain principale della stagione.

Tuttavia, ciò significherebbe dover condensare almeno 121 capitoli, composti da sei archi, in altri otto episodi da 50 minuti. Sembra difficile, soprattutto con quasi 30 capitoli in più, ma comunque possibile, soprattutto se la seconda stagione avrà lo stesso ritmo e la stessa concentrazione di storie della prima.

Loguetown. Dopo aver sconfitto Arlong, i Cappelli di Paglia devono rifornirsi a Loguetown prima di entrare nella Grand Line. Nel frattempo, Luffy è alla ricerca della piattaforma di esecuzione di Gol D. Roger, evitando vecchi e nuovi nemici. Durato solo cinque capitoli nel manga, questo arco narrativo è praticamente confermato come il prossimo passo per One Piece di Netflix, soprattutto dopo aver annunciato un team-up tra l'Alvida di Ilia Isorelýs Paulino e il Buggy di Jeff Ward, oltre al fatto che Smoker ha già Luffy nel suo mirino.

Reverse Mountain. Il viaggio verso la Rotta Maggiore, attraverso la Reverse Mountain, è insidioso, soprattutto quando per poco non finisce con la Going Merry che si schianta contro un'enorme balena. Fortunatamente, la catastrofe viene evitata e vengono dati consigli di salvataggio per il viaggio successivo.

Whisky Peak. Durante il viaggio, la ciurma arriva a Whisky Peak, che introduce Baroque Works e il suo capo, Sir Crocodile. Mentre i Cappelli di Paglia cercano di sfuggire alla sua ira, vengono convinti a scortare una principessa nel suo regno. Con nove capitoli, per lo più composti da Zoro che abbatte centinaia di agenti della Baroque Works, è l'arco che dà finalmente il via alla trama generale della storia.

Little Garden. Dopo essersi ritrovati con un bersaglio sulla (maggior parte) delle loro teste, i Cappelli di Paglia fuggono a Little Garden, un'isola preistorica abitata da due giganti amichevoli, Dorry e Brogy, ma Baroque Works riesce comunque a rintracciarli e a fare qualche sporco scherzo.

Drum. I Cappelli di Paglia riescono a imbattersi nell'Isola Drum alla ricerca di un medico, ma scoprono che ce ne sono solo due, uno dei quali è una renna parlante. Luffy deve arrancare nella neve e scalare una montagna per aiutare Nami a ricevere le cure di cui ha bisogno.

Arabasta. I Cappelli di Paglia arrivano finalmente ad Arabasta per fermare i piani di Crocodiles di distruggere il regno, ma devono combattere contro i suoi agenti più forti della Baroque Works.