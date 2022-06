ONE PIECE, si va all'arrembaggio con il primo filmato dal set e le nuove aggiunte al cast

Sapevamo che il live-action di ONE PIECE ci avrebbe riservato sorprese alla Netflix Geeked Week, e così è stato: godetevi il primo filmato ufficiale dal set della serie Netflix, e commentate insieme a noi le new entry nel cast.

Delle difficoltà di adattare un'opera come ONE PIECE in versione live-action avevamo già parlato, ma quanto visto fino a questo momento ci stava facendo ben sperare: la fase di pre-produzione dello show Netflix ha impiegato diversi anni, con una minuziosa impostazione dei dettagli tecnici e creativi e, immaginiamo (basandoci su quanto detto e dichiarato in più occasioni), lunghe discussioni con l'autore del manga di ONE PIECE Eiichiro Oda, fortemente coinvolto nel progetto fin dall'inizio.

Di scetticismo da parte dei fan su un'operazione del genere ve ne era tuttavia parecchio, specialmente dopo il flop di Cowboy Bebop e del film di Death Note (entrambi targati Netflix), ma l'annuncio del cast principale di ONE PIECE aveva calmato un po' gli animi, e via via la tensione si è andata abbassando, anche grazie a quanto trapelato finora dal set sui social.

Ma come diciamo sempre, non si può giudicare senza aver visto, ed è dunque con trepidante attesa che ci siamo avvicinati alla Netflix Geeked Week, evento durante il quale ci era stato promesso che avremmo finalmente avuto novità sul live-action di ONE PIECE.



E così è stato, dato che ora abbiamo un nuovo video dal set della serie, che ci mostra alcuni degli elementi chiave di ONE PIECE come la Going Merry, il Baratie e la Miss Love Duck.



Ma non solo: abbiamo anche visto l'aggiunta di nuovi membri del cast.



Sono stati infatti annunciati gli attori che vestiranno i panni di Dracule "Hawkeye" Mihwak (Steven Ward), Zeff Gamba Rossa (Craig Fairbrass), il Capitano Morgan (Langley Kirkwood), Kaya (Celeste Loots), Nojiko (Chioma Umeala) e Klahadore (Alexander Maniatis).



