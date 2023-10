One Piece, arrivano le figurine ufficiali del remake live-action di Netflix

Sicuramente non sono molte le serie tv a riuscire ad ottenere un successo eclatante sulla piattaforma Netflix, che contiene molte produzioni purtroppo interrotte. Per fortuna però, One Piece ci è riuscita in pieno. Ecco che quindi non siamo sorpresi di come adesso si voglia puntare a spingere sempre di più il franchise.

Ed uno dei modi migliori per farlo sin da quando esiste il business, lo sappiamo, è quello legato al merchandising. Sicuramente non è la prima volta che One Piece ottiene una cosa del genere, nei decenni tra videogiochi, action figure e altro sicuramente il brand è stato sfruttato a dovere.

Ma adesso con il live-action il tutto si è espanso ancora di più, sono infatti in arrivo in delle edizioni speciali le carte ufficiali con tutti i personaggi della trasposizione Netflix del manga di Eiichiro Oda.

In tutto, sul sito ufficiale di Premium Bandai si parla di nove carte esclusive e ritraggono Luffy, Arlong e tutti gli altri. I preordini sono al momento già attivi, quindi vi conviene di certo affrettarvi se non volete lasciarvi scappare questa ghiotta occasione !

Per celebrare questo evento il sito recita: "Per commemorare il One Piece di Netflix a partire da adesso arriverà una nuova collezione di carte con tutti i personaggi che vi sono apparsi! Per la prima volta avrete le carte che raffigurano delle icone del manga in live-action".

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di One Piece. Oltretutto, avete già visto il trailer di Bodies?