One Piece, arrivano le prime reazioni dei fan al live action!

One Piece è, probabilmente, uno degli manga più amati della storia. L'arrivo sul piccolo schermo del primo live action ispirato alla serie ha suscitato la gioia e l'apprezzamento della maggior parte dei fan in giro per il mondo. Dopo le prime immagini l'entusiasmo è salito alle stelle.

Dopo l'uscita del primo trailer di One Piece, che arriverà su Netflix a fine agosto, i fan si sono sbizzarriti su Twitter a condividere reaction su ciò che hanno avuto modo di vedere e, soprattutto, sul modo in cui i vari personaggi sono stati mostrati per la prima volta al grande pubblico. Al momento, sui social, le reazioni a ciò che è arrivato durante il TUDUM, sembrano essere mediamente positive, oltre a qualche critica portata avanti dai fan più accaniti e conoscitori del mondo di One Piece.

Il profilo ufficiale di One Piece ha ricondiviso tantissime immagini del cast e particolari del trailer che sono stati apprezzati da tantissimi fan della serie in arrivo. Pare sia stata apprezzata tantissimo l'attenzione ai dettagli riservata dai creatori della serie e al modo in cui sono stati riportati in live action degli importanti elementi che sono parte fondamentale dell'intera narrazione del manga e dell'anime.

In attesa dell'uscita della serie tv di One Piece sono stati messi in mostra alcuni oggetti di scena delle riprese. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!