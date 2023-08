One Piece, ascoltate la colonna sonora del live-action di Netflix

La serie live action di One Piece è sempre più vicina e Netflix, puntando moltissimo sul prodotto, ha deciso di promuoverla nel migliore dei modi e in maniera pervasiva. La piattaforma di streaming ha infatti pubblicato il tema principale della serie, intitolato Wealth Fame Power, che mette in risalto il legame tra Gol D. Roger e Luffy.

Dopo aver mostrato le nuove foto che ritraggono Zeff nel live action di One Piece, siamo entusiasti di poter condividere l’intenso brano principale della nuova serie, disponibile anche sulle varie piattaforme digitali musicali, in attesa del resto della colonna sonora, in uscita il 31 agosto, insieme allo show televisivo.

I compositori Sonya Belousova e Giona Ostinelli hanno spiegato come Wealth Game Power rifletta il legame tra Luffy e Go D. Roger: “Il tema di Luffy è il tema principale del nostro show. Il tema di Gol D. Roger è il tema di Luffy invertito. Wealth Fame Power si apre con il tema di Roger. È potente, proprio come lo stesso Roger, trainante e dinamico”.

Quindi hanno continuato: “Non appena le spade vengono sguainate e la folla si precipita alla ricerca dell’One Piece, invertiamo il tema di Roger e introduciamo il tema di Luffy, il principale della serie. Il tema di Roger è incentrato su un movimento discendente, poiché è la fine del viaggio per Roger. Il tema di Luffy, invece, è ascendente, poiché è l’inizio della sua emozionante avventura per diventare il Re dei Pirati”.

Non ci resta da far altro, in attesa di poter vedere la serie, che lasciarvi col bellissimo tema pubblicato da Netflix sul suo canale Youtube e con l’altrettanto emozionante trailer di One Piece.